شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد: الجيش المصرى خير أجناد الأرض ومحدش غيره حط خط أحمر لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال المصرى المقيم فى مدينة لندن أشرف السعد: "وأنا بطلع في الروح هقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن جيش مصر خير أجناد الأرض.. هقول كده والله العظيم، وهاكون خايف لو موقفتش مع بلدى".

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وأضاف رجل الأعمال أشرف السعد على هامش احتفالاته بنصر أكتوبر العظيم فى بث مباشر على حسابه الشخصى عبر "فيس بوك" مساء اليوم: "الجيش المصرى خير أجناد الأرض وده مش حديث، لكن إحنا المصريين مصنفين جيشنا بأنه خير أجناد الأرض، حد حط خط أحمر لـ أردوغان غير الجيش المصرى، العالم كله اجتمع امبارح عشان يهددوا أردوغان.. لكن الرئيس السيسي قال بمنتهى الأدب من فضلك الجيش خليكم جاهزين عشان ممكن نطلع نجيب حد فى الشوال ونيجى.. راح أردوغان خد العيال الإرهابيين ومشي... إحنا بتوع الخط الأحمر".

وأردف قائلا :"مش أردوغان طلع من حوالي شهرين، وقال يجب أن ندخل سيرت، تاني يوم الصبح طلع الرئيس السيسي وقال سرت خط أحمر هتيجى فيها أجيبك فى شوال، ومن يومها مجبش سيرتها تانى.. وأردوغان جبان".