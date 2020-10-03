شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد عن حشود المصريين: المنظر دا خرج لجمال عبد الناصر وللسيسى بس .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر رجل الأعمال المصرى المقيم بلندن، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، للاحتفال مع الشعب المصرى بذكرى احتفالات أكتوبر، ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواجهة الإرهاب والدول الداعمة للجماعات الإرهابية.

وقال السعد في الفيديو الذى ظهر فيه: "المنظر دا ميخرجش إلا لجمال عبد الناصر وللسيسى بس الجماعة التانين ماتوا خلاص"، فى إشارة إلى محاولات الجماعة الإرهابية وقنواتهم التحريضية المتكررة، والتى تنتهى بالفشل الذريع فى زعزعة استقرار الدولة المصرية.

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وأضاف السعد قائلاً: "الليلة عرفتوا مين اللى بيحمى مصر، دا الشعب المصرى هو الجيش، شعب مالوش مثيل، انتوا يا جماعة يالى فى البلاد التانية مش هنعرف نشرحلكم أزاى الشعب المصرى والجيش المصرى مع بعض، مش هنعرف نشرحها لو جبنا فلاسفة العالم علشان نفهم الناس العلاقة إلى ما بين الشعب المصرى والجيش وإزاى حصل ما بينهم اتحادات مش هيعرفوا يشرحولكم"، متابعاً: "لو الرئيس السيسي ظهر هيكون فى 100 مليون واحد فى الشارع فى حبه".



أشرف السعد