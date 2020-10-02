نائب الشيوخ يقود مسيرة القليوبية للاحتفال بنصر أكتوبر ودعم الدولة بالمنصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية مسيرة من أبناء المحافظة للمشاركة في إحتفالات المنصة بمدينة نصر في ذكر نصر اكتوبر ودعم الدولة والتي شارك فيها المئات من ابناء المحافظة التي توجهوا للقاهرة للمشاركة تحت شعار «لا للمخربين ودعوات الهدم»

رفع المواطنون خلال المسيرة صورا للرئيس السيسي هاتفين «تحيا مصر» احتفالا بالذكرى الـ47 من نصر أكتوبر.

قال النائب أبوسريع إمام إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومى المصري، في كل وقت وكل مكان مشيرا ان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها حيث تحققت المعجزة وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف وقدمت درسًا عسكريًا للعالم كله

حذر أبوسريع المصريين من الإنسياق وراء دعوات التظاهر لجماعات الضلال وأهدافها مشيرا إلى ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية والوطن وان يكون المواطنين معول بناء للوطن.

وأكد إمام على حرص الدولة على مصلحة المواطن من خلال قانون التصالح الجديد مشيرا أن بعض الموظفين طبقوه خطأ بخلاف القانون وأن الدولة سعت لتصحيح هذه الأخطاء ومد مدة التصالح.

أكد إمام على ضرورة حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة العمل على زيادتها.

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واختتم إمام تصريحاته على هامش المشاركة في الإحتفالية قائلا «نعى جميعا حجم المؤامرة على الدولة المصرية وحجم الإشاعات ويجب على الجميع الوقوف كتف بكتف مع الدولة المصرية مشددا على الدور الذي تقوم به الدولة في محاربة كل أنواع الفساد داخل المصالح الحكومة وخارجها.

نائب شيوخ بالقليوبيه يقود مسيرة لنصر اكتوبر

نائب شيوخ بالقليوبيه يقود مسيرة لنصر اكتوبر

نائب شيوخ بالقليوبيه يقود مسيرة لنصر اكتوبر

نائب شيوخ بالقليوبيه يقود مسيرة لنصر اكتوبر

نائب شيوخ بالقليوبيه يقود مسيرة لنصر اكتوبر