شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الصعيد يشارك في بث احتفالات أكتوبر في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حرص فريق تليفزيون قناة الصعيد «القناة السابعة» بالمنيا، على المشاركة في نقل فعاليات احتفالات إحياء ذكري انتصارات أكتوبر المجيد، ونقل مسيرات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية . قال مدحت يحي، رئيس القناة، ضم فريق النقل، كلا من المخرج محمد الببلاوي، ورئيس وحدة النقل الخارجي، عادل بدوي. مؤكدا ان خريطة برامج شهر أكتوبر تتضمن العديد من الفعاليات والاحتفالات والمسلسلات والفقرات واللقاءات المتعلقة بذكري انتصارات أكتوبر المجيد . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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