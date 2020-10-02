شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة هولندية تتبنى مشروع تعقيم للقطط بعد تزايد أعدادها بالمناطق الأثرية والمزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اعقاب ظهور فيروس كورونا وما تبعه من توقف الانشطة السياحية والمزارات باسوان وعدم وجود مصادر غذاء للقطط بالمناطق الاثرية والمزارات المعزولة والتي كانت تقتات على ما يقدمه لها السائحين الاجانب والزائرين من طعام تبنت الهولندية المقيمة بمصر منذ 35 عاما lis meijerمشروعا لاجراء عمليات تعقيم للحيوانات لمنع تزايدها وايجاد طريقة انسانية للتعامل معها .

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير اثار اسوان والنوبة، ان السيدة تقدمت بمشروع اجراء عمليات تعقيم للقطط من خلال تواصلها مع جمعيات الرفق بالحيوان، لعدم تكاثرها مستقبلا والتعامل مع هذه الحيوانات بطريقة حضارية في ظل تواجدها بالمناطق الاثرية والمزارات مع الحفاظ على هذا التواجد باعداد ومناطق معينة بحيث لا تأثر على الاثر في الوقت الذي يستهوي بعض الزائرين تواجد هذه القطط، وتم رفع المشروع إلى وزير الاثار الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لافتا إلى ان وزارة الاثار اتخذت اجراءات سابقة حماية لارواح هذه الحيوانات الاليفة من خلال نقلها إلى المناطق والجزر المجاورة لتقليل اعدادها وحتي لا تتضور جوعا.

وقال حلمي مراد مدير مدارس السلام اكاديمي، ان الهولندية قامت بزيارة للمدرسة لبحث التعاون بينهما ،مشيرا إلى انها قد لاحظت في الفترة الأخيرة وبسبب إنتشار الكورونا عدم وجود أجانب في أسوان وأن جزيرتى فيله وحديقة النباتات معزولتان وأن القطط ستموت جوعا من عدم وجود طعام، فتكفلت بإرسال الطعام لهم لكن هذا أدى إلى زيادة في عدد القطط وكذلك لاحظت أن كلاب الشوارع في أسوان أيضاً في إزدياد لذلك فكرت في مشروع عمليات يؤدى إلى عقم هذه الحيوانات بدون إحداث ضرر لها وفي نفس الوقت قامت بتأليف قصص للرفق بالحيوان .

السيدة الهولندية اثناء زيارتها لاسوان .. وصور اثناء زيارتها للمدرسة .. ومجموعات من القطط بمنطقة فيله

السيدة الهولندية اثناء زيارتها لاسوان .. وصور اثناء زيارتها للمدرسة .. ومجموعات من القطط بمنطقة فيله

السيدة الهولندية اثناء زيارتها لاسوان .. وصور اثناء زيارتها للمدرسة .. ومجموعات من القطط بمنطقة فيله

السيدة الهولندية اثناء زيارتها لاسوان .. وصور اثناء زيارتها للمدرسة .. ومجموعات من القطط بمنطقة فيله

السيدة الهولندية اثناء زيارتها لاسوان .. وصور اثناء زيارتها للمدرسة .. ومجموعات من القطط بمنطقة فيله

السيدة الهولندية اثناء زيارتها لاسوان .. وصور اثناء زيارتها للمدرسة .. ومجموعات من القطط بمنطقة فيله