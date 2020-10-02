شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تتوحد لطلب الشفاء لرئيس الهيئة الإنجيلية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بفيروس كورونا المستجد. حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي.
وتوحدت الكنائس الإنجيلية في ربوع مصر، للتضرع من الله ليهبه الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع.
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