شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للكشف المبكر على أمراض شبكية العين في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أحدي هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدء حملة للكشف المبكر عن أمراض شبكية العين المرتبطة بمرض السكر، ودعت الهيئة المنتفعين إلى المبادرة بالاطمئنان والكشف على عيونهم خصوصاً إن كانوا يعانوا من مرض السكري أو فوق سن الخمسين، لإن أمراض الشبكية المرتبطة بمرض السكر تتطور بدون أي ألم أو أعراض في المراحل المبكرة.
وسيتم الكشف عن طريق جهاز الأشعة المقطعية على العين لأنه اختيار فعال ويساعد طبيب أمراض العيون على اكتشاف أمراض العين مبكراً مثل أمراض الشبكية وارتفاع ضغط العين.
تبدأ الحملة غداً ولمدة يومين في المركز الاماراتي، ومن ٦ إلى ٧ اكتوبر في مركز العرب.
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