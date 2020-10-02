شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يطالب المرشحين بالحفاظ على منظر المدينة أمام زوّارها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، تنويهًا مهمًا وعاجلًا للسادة المرشحين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بشأن تحديد الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية.
وأكد «الشريف» ضرورة الالتزام بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بمدينة الأقصر، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بمجلس مدينة الأقصر لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم العشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية حتى لا تحجب الرؤية.
وأضاف «الشريف» أنه يأمل من المرشحين للانتخابات الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري في وضع اللافتات أو البانرات داخل مدينتهم الجميلة الأقصر، متمنيا التوفيق للجميع.
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