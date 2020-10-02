شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال بلا مأوى تنقذ طفلة استغلتها أمها في التسول بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن فريق الوحدة المتنقلة لبرنامج حماية اطفال وكبار بلاماوى بالقليوبية من إيداع الطفله س. م 5سنوات بمؤسسة الرعايه الاجتماعيه للبنات ببنها حيث أن الام كانت تستغل الطفله بالتسول والبقاء بالشارع بدون مأوى. وتأتي تلك الخطوة في اطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية حيث تم عمل الإجراءات اللازمه للايداع وتحرك الفريق للمؤسسة والتى استقبلت الطفلة وتوجد حاليا بها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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