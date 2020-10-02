«تربية موسيقية حلوان» تمنع ارتداء البنطلون المقطع والبنتكور والملابس المجسمة والشفافة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور كرم ملاك كامل عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان قراراً يطبق على جميع المترردين على الكلية، بعدم السماح بارتداء البنطلون المقطع بجميع أنواعه والشورت بجميع أنواعه والبانتكور والملابس الرياضية المجسمة على الجسم، والملابس الكاشفة للجسم «الشفافة» . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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