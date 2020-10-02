شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتلاف أولياء الأمور»: هناك مدارس لم تلتزم برد الـ25%.. وزيادة في المصروفات ورسوم الباص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عن عدم التزام عدد من المدارس الخاصة برد قيمة ال25% الخاصة برسوم الباص العام الماضي لأولياء الأمور كاملة.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن بعض المدارس التزمت برد قيمة ال25% بينما ردت مدارس أخرى نسبة 15% فقط ومدارس أخرى 10%، وفي المقابل شهدت أغلب المدارس إرتفاع في أسعار الباص والمصروفات رغم عدم ذهاب الطلاب طوال الأسبوع في العام الدراسي الجديد.

وطالبت أحمد، المسؤولين بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمنع استغلال أولياء الأمور واستنزاف أموالهم، فيما طالبت المدارس الخاصة بتحمل المسئولية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والقيام بالدور الوطني ومراعاة ظروف أولياء الأمور، موجهه حديثها لهم: «اعتبروا الطلاب ولادكم وحطوا نفسكم مكان ولي أمر الطالب.

وأكد أغلب أولياء الأمور من الأمهات أن عدد من المدارس ردت نسبة 15% فقط من رسوم الباص وليس 25%، ومدارس أخرى ردت 10% فقط، ومدارس ردت 25% كاملة، مشيرين إلى أن أغلب المدارس زودت مصروفات العام الدراسي ورسوم الباص رغم أن الطلاب لن يذهبوا للمدرسة طوال الأسبوع وسيعتمدوا بنسبة كبيرة على التعليم أون لاين.