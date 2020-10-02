شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادى الجديد،مساء اليوم الجمعة، تنظيم إحتفالات مكبرة بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر المجيد، ومرور 47 عاما ً على ذكرى النصر المجيد الذي اظهر قوة وبسالة الجندى المصرى، وذلك بمشاركة الأحزاب السياسية والقوى الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى، حيث شهد ميدان الساحة بمدينة الخارجة توافد الآلاف من ابناء المحافظة للمشاركة في الإحتفالية .

الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

وشهد الإحتفال الذي أقيم بميدان الساحة بالخارجة، توافد آلاف المواطنين ورفع الأعلام، بالإضافة إلى تنظيم حفل فنى وفقرات فنية بمشاركة فرقة الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعين للثقافة الجماهيرية، وبمشاركة إحدى الفنانات التابعات لأكاديمية الفنون، حيث شمل الحفل عرض اغانى وطنية فردى وجماعى، بالإضافة إلى فقرات فنية وتابلوهات لفرقة الوادى الجديد للموسيقى العربية .وشهد محيط ميدان الساحة بمدينة الخارجة، تشديدا ً امنيا ً وذلك في ظل التوافد الكثيف بالميدان من جانب المواطنين، بالإضافة إلى اغلاق بعض الشوارع ومنع مرور السيارات وتحديد شوارع فرعية للمرور وسير حركة المرور .