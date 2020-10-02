شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار» يشارك بمرشحيه في احتفالات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك حزب المصريين الأحرار احتفالات ذكري نصر أكتوبر، ودعم وتأييد القيادة السياسية أمام النصب التذكاري (المنصة) بمدينة نصر.

وأعلن الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل في بيان أصدره الحزب، مشاركة غالبية الأمانات الاحتفال وبث الأغاني الوطنية من مقرات الحزب بالمحافظات احتفالا ودعما وتأييدًا للقيادة السياسية.

وشارك من قيادات الحزب احتفالات مدينة نصر رائد مقدم عضو الهيئة العليا ومرشح مجلس النواب عن دائرة روض الفرج على رأس وفود هيئة مكتب شمال القاهرة.

وحسب بيان الحزب، حضر أعضاء الحزب من عدة أمانات ولجان ومنها لجنة خدمة المواطنين المركزية، حيث شاركت امينة محمد عضو اللجنة وعدد كبير من السيدات.

ونظمت أمانات قطاع شرق القاهرة مسيرة احتفالية بالسيارات لتوزيع الأعلام على الماره على غرار احتفالات ٣٠ يونيو.

وقال رائد مقدم عضو الهيئة العليا وأمين شمال القاهرة، ان الحزب بكافة اعضاءه يحرصون على المشاركة الوطنية في كافة الفاعليات وسيظل داعما للقيادة السياسية لتحقيق الرؤية المنشود، مشيرا إلى أن «المصريين الأحرار» كان أول القوى السياسية التي جددت تفويضها للرئيس في احتفالية كبري تحت سفح الهرم.

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