شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة يتابع أعمال إزالة مخلفات الحي الأول والثاني بـ«ابني بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، وتحت إشراف المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، الجمعة، أعمال النظافة الدورية لمناطق الحي الأول والثاني بالمنطقة السادسة «ابني بيتك»، ورفع وإزالة المخلفات من الأرصفة والطرق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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