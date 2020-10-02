شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف بسوهاج يشاركون في احتفالية لدعم الدولة والرئيس في ذكرى انتصارات أكتوبر (صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، في إحتفالية كبرى بميدان الجامعة أمام نادى الشرطة في شرق مدينة سوهاج، بمناسبة ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر، ودعما للدولة ومؤسساتها، والرئيس عبدالفتاح السيسى في مواجهة جماعات الإرهاب، والمشككين في ما تحقق على أرض الدولة من إنجازات.

وأقيمت في مكان الإحتفال منصة لإطلاق الأغانى الوطنية، ورفع المشاركون في الإحتفالية من مختلف الفئات والأعمار من الرجال والسيدات والشباب والشيوخ أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورددوا هتافات تؤكد دعم الشعب للدولة والجيش والشرطة والرئيس، فضلا عن رفع صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولافتات الدعم والتأييد للدولة.

وتفقد اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، يرافقه اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، إجراءات تأمين الإحتفالية، موجها إدارة المرور بالعمل على تحقيق الإنسياب في الحركة المرورية في شارع الجامعة، وتيسير حركة مرور السيارات نتيجة صعوبة الحركة التي شهدها الشارع بسبب الزحام الناتج عن تجمعات المشاركين في الإحتفالية.

وقال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن الحزب شارك في الإحتفالية بمسيرة كبيرة لأعضاء الحزب بمجلس الشيوخ، ومرشحى الحزب في انتخابات مجلس النواب، وأمناء وأعضاء الحزب على مستوى المحافظة، والآلاف من المواطنين الداعمين للحزب، حيث تجمعت المسيرة التي صحبتها السيارات التي تحمل أعلام مصر ومنصات «دى جى» لإذاعة الأغانى الوطنية في مكان الإحتفال بميدان الجامعة، وتفاعل المشاركون مع أجواء الإحتفالية مرددين هتافات تؤكد دعمهم الكامل للدولة والرئيس، وخطواته في مكافحة الإرهاب، وإنجازاته لبناء مصر.

وأكد مصطفى، أن مصر الآن تشهد هجمة شرسة من أعدائها في الخارج، وجماعات الإرهاب من الإخوان وأنصارهم، للتشكيك في إنجازات الدولة وما تحقق في عهد الرئيس السيسى من مشروعات لم تشهدها الدولة من قبل، لافتا إلى أن جموع الشعب المصرى تعى جيدا هذة المكائد وهذا الحقد من إخوان الشيطان، وأنها دائما تقف لهم بالمرصاد وعلى طول الطريق صفا واحدا قويا خلف قيادتها الحكيمة وشرطة وجيش بلادها.

ومن جانبه قال اللواء مجدى القاضى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن جموع الشعب المصرى وبخاصة أبناء محافظات الصعيد ومحافظة سوهاج ترفض الدعوات المشبوهة للفوضى والتخريب التي تنطلق ما بين الحين والآخر من جماعات الشر والإرهاب، مؤكدا وقوف الشعب بالكامل خلف الشرطة والجيش والرئيس لمواجهة ومحاربة هذة الدعوات.

وأكد القاضى، أن ما حدث اليوم من خروج لهذة الآلاف من الجموع لإعلان تأييدها للدولة والرئيس في ذكرى عظيمة للإحتفال بنصر أكتوبر العظيم، خير دليل على تأييد ودعم الشعب المصرى لخطوات الدولة والرئيس في الإعمار والبناء، ورفضه أي دعوات للفوضى.

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالات محافظة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر