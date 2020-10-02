شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بشركة الدلتا للسكر يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العاملون بشركة الدلتا للسكر، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة يتوسطهم الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر لإحياء الذكرى الــ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تعد مثالا للفخر والعزة والكرامة لكل مصري، كما حرص أكثر من 1200 من العاملين بمصانع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ على المشاركة في احتفالية انتصارات أكتوبر بالمحافظة حاملين أعلام مصر ولافتات تحيا مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات «تحيا مصر.. معاك ياريس من أجل الوطن.. تحيا مصر»، وذلك للتعبير عن الدعم الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية من أجل استكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا.

يأتى ذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وتأكيدا على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيه رسالة قوية بأن مصر ستظل قوية برئيسها وجيشها وشعبها، حيث تتعامل الشركة مع 75 ألف مزارع يقومون بتوريد البنجر لمصانع الشركة، كما يوجد 2500 عامل و400 إداري وفني وسائق لدى مصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ وجميعهم يدعمون القيادة السياسية من أجل استكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا.

وقدم الدكتور أحمد أبواليزيد والعاملون بشركة الدلتا للسكر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما قدموا التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وضباط وأفراد القوات المسلحة البواسل وشهدائها بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة ولقيادتها السياسية التي نجحت في العبور بالدولة إلى بر الأمان.