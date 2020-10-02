شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: 2650 فيديو مفبرك بثته قناة الجزيرة على مدى 10 أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن مرصد الفتاوى التكفيرية أصدر ما يزيد عن 500 تقرير لرصد هذه الفتاوى المشبوهة وتصحيحها، مضيفا أنه سيصدر قريبا عن دار الإفتاء دليلا مرجعيا لمكافحة التطرف على مستوى التاريخ بيداية من الخوارج وحتى الآن.

وأوضح المفتى خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أنه رد على الادعاء الكاذب بعدم صحة حديث خبرية جنود مصر في بحث موثق في 35 صفحة، موضحا أن إنكار الحديث الذى ثبت على هذا النحو لغرض نفوسهم يريدون به تحقيق أهدافا معنية.

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وأشار المفتى إلى أن كل منا كان لديه مسئولية كبير فى وقت الحرب، مضيفا أن الأسبوع الماضى تم رصد 2650 فيديو مفبرك بثته قناة الجزيرة على مدى 10 أيام.

وعن زوجات الشهداء من الجيش والشرطة، قائلا: "سيكون شفيعا لسبعين من أقاربة"، مضيفا أن الجيش المصري نابع من الشعب، مؤكدا أن الصبر والعمل الجاد عوامل مهمة في معركة البناء والتنمية".