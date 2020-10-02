شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الشهادة فى سبيل الله بحرب أكتوبر ليست حكرا على المسلم دون المسيحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن "سيدنا خالد بن الوليد خاض حروبا كثيرة ومع ذلك لم يمت شهيدا"، مؤكدا أن الشهادة فى سبيل الله فى حرب أكتوبر ليست حكرا على المسلم دون المسيحى، فكلهم أبناء مصر والجيش المصرى لا يفرق بين جندى وآخر.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أنه لا أحد يستطيع أن يحكم على أخرة أحد كما قال الرسول: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"، متابعا أن ما ثبت حسب رواية الرسول هو أن الشهيد يشفع لـ70 من أهله أم ما سيحدث فى الأخرة فهو فى علم الله سبحانه وتعالى.

وتابع أن دار الإفتاء أطلقت مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بهدف رصد الحالة الإفتائية على مدار الـ24 ساعة.