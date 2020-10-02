شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب شفرة حرب أكتوبر باللغة النوبية: السيسى الرئيس الوحيد الذى كرمنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد محمد إدريس، صاحب شفرة حرب أكتوبر باللغة النوبية، إن جاءت الفكرة له عندما قالها لأحد قيادات الجيش أثناء فترة خدمته العسكرية فى الجيش المصرى. وأضاف خلال كلمته فى ميدان سيدى جابر، الذى يشهد احتفالية بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس السيسى، أن لقائه بالرئيس السادات كان من أكثر المواقف الصعبة التى مرت عليه خاصة أنه تم استدعائه ولم يعلم السبب وبعد دخول الرئيس السادات وجدته يشعل "البايب" الخاص به، وقال له "هو أنت بقى صاحب فكرة الشفرة النوبية"، وطالبه بعدم التحدث لأى شخص نهائيا حتى زوجته عن الفكرة.
ووجه إدريس، صاحب الشفرة النوبية لحرب أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمه له فى الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر، قائلاً "أشكر الرئيس لأنه الوحيد اللي افتكرني وكرمني من جميع الرؤوساء السابقين".
وحكى إدريس، فكرة استخدام اللغة النوبية فى الحرب بعدما علم أن الرئيس السادات كان يبحث عن آلية للتغلب على أزمة فك الشفرات خلال الحروب.
وقال إنه تم عرض فكرته على الرئيس السادات، وأخبره بأن يتم الإرسال والاستقبال خلال الحرب باللهجة النوبية فى الشفرة.
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