صاحب شفرة حرب أكتوبر باللغة النوبية: السيسى الرئيس الوحيد الذى كرمنى.. فيديو

ووجه إدريس، صاحب الشفرة النوبية لحرب أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمه له فى الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر، قائلاً "أشكر الرئيس لأنه الوحيد اللي افتكرني وكرمني من جميع الرؤوساء السابقين".

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وحكى إدريس، فكرة استخدام اللغة النوبية فى الحرب بعدما علم أن الرئيس السادات كان يبحث عن آلية للتغلب على أزمة فك الشفرات خلال الحروب.

وقال إنه تم عرض فكرته على الرئيس السادات، وأخبره بأن يتم الإرسال والاستقبال خلال الحرب باللهجة النوبية فى الشفرة.