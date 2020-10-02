شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: كلما وجدنا نصرا فى تاريخ المصريين وجدناه صنيعة تلاحم الشعب مع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن أهم مقاومات النصر في تاريخ مصر هو الصبر إعمالاً لقول الرسول "صل الله عليه وسلم": "إنما النصر مع الصبر"، ويهنئ مصر وشعبا وجيشا وقيادة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى ذكرى نصر أكتوبر.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن الرسول أعطانا درسا عميقا في الصبر على الأذى الذى تعرض له وصحابته رضوان الله عليهم، مضيفا أن أول كلمة صدح بها أبطال القوات المسلحة في معركة النصر هي "الله أكبر".

وتابع أنه كلما وجدنا نصرا في تاريخ الشعب المصرى وجدناه صنيعة تلاحم الشعب مع الجيش، مضيفا "أتذكر أجدادى وقت الحرب أكتوبر والفلاحين في بلدتى وهم في شغف لسماع البيان العسكرى للحرب"، مؤكدا أن الشعب المصرى كله بمسيحيه ومسلميه جنودا فمن لم يكن في ميدان القتال كان يكبر ويهلل فرحا.

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وكان قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الوطن فكرة ثابتة، ومن يرى أن الوطن "حفنة من التراب" فأفكارهم شاذة، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن واجب شرعي.

وأشار "علام"، خلال حوار تليفزيونى، إلى أن الحفاظ على الأوطان هو السبيل الوحيد لتحقيق المقاصد الشرعية، منوهًا بأن الجهاد مصطلح نبيل وشريف تمت سرقته على يد الجماعات الإرهابية، وأساءوا استخدامه.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن القتال لا يكون إلا تحت راية وسلطة الدولة، منوهًا بأن قرار الحرب قرار خطير جدًا يتخذه ولي الأمر لأنه هو من يقدر الوضع.