شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر إصابة الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة بفيروس كورونا المستجد، وأنها تصلى من أجل أنه يمنحه الله الشفاء العاجل.



وجاء في نص البيان الصادر عن الطائفة الإنجيلية، اليوم، "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".



وأضاف البيان "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".