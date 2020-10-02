شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مئات من أعضاء نقابة الزبالين يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن منطقة المقطم شهدت اليوم تجمع مئات من أعضاء النقابة، للاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك دعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشارك عددا من تلاميذ المدارس بتقديم عروض، والعزف على الآلات الموسيقية، وغناء عددا من الأغانى الوطنية.

Advertisements