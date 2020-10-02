شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب الزهرة يقترن اليوم بنجم قلب الأسد فى ظاهرة لا تحدث إلا كل 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس ، اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 وقوع كوكب الزهرة في حالة اقتران نادر مع نجم قلب الأسد ، حيث سيفصل بينهما 0.6 درجة فقط في منظر يشاهد بالعين المجردة بالأفق الشرقي ولن يتكرر هكذا إلا بعد 8 سنوات.

و ذكرت "الجمعية الفلكية بجدة"، أنه يمكن للراصد رؤية هذه الظاهرة في نفس مجال رؤية المنظار، وعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه مضاء بنسبة 72 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة سيصغر حجم قرصه الظاهري نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح في طور الاكتمال استعدادا لبداية عودته لسماء المساء اواخر مارس 2021.

ويعتبر نجم قلب الأسد هو النجم الوحيد بين النجوم البراقة الذي يقع تقريبا على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج، وتاريخيا كان نجم قلب الأسد يتزامن مع نقطة الانقلاب الصيفي منذ حوالي 4300 سنه مضت وفي وقتنا الحالي فإن الشمس لها اقتران سنوي مع نجم قلب الأسد في 22 أغسطس أو بعد حوالي شهرين من الانقلاب الصيفي أو قبل شهر من حدوث الاعتدال الخريفي.

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