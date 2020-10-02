شكرا لقرائتكم خبر عن "فلسفة الخطة حققت اللى عاوزينه"..سعد الشاذلى فى وصف نادر لحرب أكتوبر ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مقطع فيديو قصير عّن بعض المقتطفات عّن حرب أكتوبر، والتى يحتفل الشعب المصرى بالذكرى 47 لها خلال الأسبوع الجارى.

وظهر فى المقطع المنشور، الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو يتحدث عّن فلسفة خطة الحرب، واصفا أيها بأنها حققت كل اللى الذى أراده الجيش المصرى، وكان لا يتوقعه العدو.

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وينشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، عدة فيديوهات تباعا، وذلك بمناسبة الاحتفال بانتصارات اكتوبر.