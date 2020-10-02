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شكرا لقرائتكم خبر عن فضحوهم فى عقر دارهم.. هاشتاج الجزيرة جواسيس التريند الأول على تويتر فى قطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحصار الذي تعيشه الجماعة الإرهابية منذ عدة سنوات تزايد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ثبت فى عدة مواقف منها تصدر هاشتاجات تهاجم الدولة القطرية فى عقر دارهم، حيث تصدر منذ قليل هاشتاج بعنوان "الجزيرة جواسيس" قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً داخل قطر للرد على كذب وتدليس القنوات القطرية التي تقودها المخابرات التركية لتنفيذ مخططاتها في هدم الدولة المصرية.
وفي صفعة جديدة للجماعة الإرهابية والقنوات الإرهابية، تصدر هاشتاج "الجزيرة جواسيس" قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر تويتر، ليرد على فبركة القناة الإرهابية التي تقود هجوماً شرساً على الدولة المصرية.
قائمة تريند قطر على تويتر
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