شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد يشارك المصريين احتفالاتهم على أنغام تسلم الأيادى: افرحوا النهاردة عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رجل الأعمال المصرى المقيم فى مدينة لندن أشرف سعد، الشعب المصرى احتفالاتهم اليوم الجمعة، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ظهر فى بث مباشر له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" وهو يطالب الشعب المصرى بمواصلة احتفالاتهم لقهر الجماعات الإرهابية، التى تمارس تنفيذ مخططاتها الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية.

Advertisements

وظهر رجل الأعمال المقيم في لندن، وهو يقوم "بنفخ" البلالين على الحان أغنية تسلم الأيادى الشهيرة وفي الخلفية الحشود المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ليطالب الشعب المصرى بمواصلة احتفالاتهم، مستعرضاً بعض المنتجات التى تقوم بإنتاجها المصانع المصرية، قائلاً "افرحوا النهاردة عيد".



أشرف السعد



اشرف السعد يستعرض منتجات المصانع المصرية



اشرف السعد من البث المباشر

وحاول السعد التواصل مع الإعلامى أحمد موسى فى البث المباشر لمطالبته بالتواصل مع المسئولين من أجل مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالظهور أمام الشعب المصرى للتعليق على الحشود التي اجتاحت الميادين المصرية لدعمه وتأييده في كل القرارات التي تتعلق بمستقبل الشعب المصري، قائلاً "حد يبلغ الريس يطلع على أى شاشة ينور الدنيا".