شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالدراجات فى التحرير.. والمجمع يتزين بعبارة "لست وحدك كلنا معاك" خلال احتفالات نصر أكتوبر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان التحرير احتفال المواطنين بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تفاعل المواطنين مع الأغاني الوطنية، وتمت إضاءة المجمع وكتابة عبارة "لست وحدك.. كلنا معاك"وتنظيم موكب بالصور من قبل المحتفلين بالدراجات.

يذكر أنه احتشد عدد كبير من المواطنين بمنطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وإعلان تأييد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث توافد المواطنين من المحافظات على المنصة للمشاركة فى هذا الحفل الكبير.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسي وأحمد عصام.

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