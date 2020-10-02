لذوي الإعاقة.. إطلاق تطبيق "واصل" لخدمة استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، بشأن تمكين ذوي الإعاقة، وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر، أتاح المركز التقني لخدمات ذوي الإعاقة، خدمة استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة، وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل" الذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة، التي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.
وقال المركز التقني لخدمات ذوي الإعاقة، إنه سيتم التكامل لإتاحة خدمات "واصل" على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من ذوي الإعاقة.
تأتي هذه الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد ذوي الإعاقة، من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، كما تأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوليو الماضي لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف الاتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.
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