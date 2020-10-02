بعد دقائق.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الجيزة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها، وهي "طموه– شبرامنت– زاوية أبومسلم-الحرانية– بني يوسف– نزلة الأشطر- منيل شيحة"، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.
وأوضحت المحافظة في بيان لها الجمعة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة العاجلة في محطة مياه أبوالنمرس، وسيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.
وأهابت شركة مياه الشرب بالجيزة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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