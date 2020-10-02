"قومي المرأة" يشكر الداخلية عقب إلقاء القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة زهراء مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، شكره وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، لجهودها في البحث وإلقاء القبض على المتهمين في واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر، بعد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الشهير الذي يوثق الواقعة، والذي أثار غضب العديد من المتابعين.
وأعربت رئيسة المجلس، عن فخرها وامتنانها لسرعة إلقاء القبض على المتهمين في الواقعة، مؤكدة الدور المهم والجهود الحثيثة التي تنفذها الشرطة المصرية في الدفاع عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع مصر.
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