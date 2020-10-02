10 سنوات سداد ومقدم 0%.. عروض وتخفيضات الشركات في معرض الأهرام العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلق معرض الأهرام العقاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي افتتحه أمس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر بمشاركة مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري.

وخلال أيام المعرض تقدم الشركات المشاركة به عدد من العروض والتخفيضات على الوحدات السكنية والتي وصلت لـ10 سنوات في السداد، وينشر (الخليج 365) أبرزها على النحو التالي:

تشارك مجموعة العتال هولدينج بمعرض "عقاري" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر بعروض على وحدات "باركلين" مشروع الشركة الأبرز في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد العتال، نائب رئيس مجلس إدارة، مجموعة العتال هولدينج، إن المجموعة ستقدم عروض مميزة لعملائها للمرحلة الجديدة المطروحة الآن "serenity lane" وتقع في قلب مشروع باركلين العاصمة، وتتمثل التسهيلات في مدد السداد التي تصل لـ10 سنوات وتخفيضات 10% على الأسعار، بجانب سداد مقدم حجز يصل لـ 10% من قيمة الوحدة.

وأضاف العتال، أن معرض عقاري، هو أول معرض مباشر مع العملاء يتم عقده خلال العام الجاري، بسبب توقف المعارض نتيجة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، متوقعًا أن يحقق المعرض إقبالًا كبيرًا من العملاء خاصة بعدما تم السيطرة والحد من انتشار الفيروس من قبل الدولة، لافتًا إلى أن الثلاثة شهور الماضية لاقت إقبالًا كبيرًا من العملاء على الشراء، متوقعًا أن تصل مبيعات المجموعة حتى نهاية 2020 إلى مليار و300 ألف جنيه خاصة مع عودة المعارض العقارية لمزاولة نشاطها مرة أخرى.

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وتقدم شركة ريال مارك التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتي تتبع أيضًا وزارة قطاع الأعمال العام، عروضًا خاصة على جميع المشروعات.

وتشمل العروض الوصول إلى أنظمة سداد مناسبة لمشروعات الشركات التابعة للقابضة للتشييد لتلبية احتياجات العملاء وتم رفع آجال السداد من 5 و6 سنوات إلى 7 سنوات وتبدأ المقدمات من 5% من ثمن الوحدة.

من ضمن المشروعات التي تعرضها ريل مارك لصالح شركة المعادي للتنمية والتعمير مشروع "Maadi Valley"، ومشروع معادي فيو الشروق وهو كمبوند سكني يقع علي طريق السويس.

وتعرض شركة ماستر جروب للتطوير العقاري بمعرض "عقاري" مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة، وتقدم الشركة خصومات للسداد على 7 سنوات بدون فوائد.

وقدمت شركة المروة للمقاولات والتطوير العمراني، أكثر من عرض على وحدات كمبوند مينوركا بالعاصمة الإدارية الجديدة 3، والذي يتمثل في سداد مقدم 15% والتقسيط حتى 4 سنوات وتخفيضات على سعر المتر تصل إلى 8,750 ألف جنيه أو مقدم 0% وسداد يصل إلى 6%، بالإضافة إلى خصم 5% على سعر المتر الأساسي أو مقدم 9% وسداد يصل إلى 9 سنوات.

وتطرح شركة أكام مشروع "scene7" في العاصمة الإدارية الجديدة المقام على مساحة 40 فدانًا خلال المعرض وتتمثل العروض في سداد مقدم 10% وبعد مرور عام دفع 5% وسداد يصل إلى 10 سنوات.