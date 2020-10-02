مصادرة 50 كجم بودرة مكملات غذائية محظورة في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

البحث عن المال والثراء السريع بات جُل ما يسعى إليه مالك محل بدون ترخيص تابع لإحدى شركات المكملات الغذائية بأكتوبر، عمد إلى طرح كميات من المكملات محظور تداولها ظنًا أنه بعيدٌ عن أعين الأجهزة المعنية، إلا أن مباحث التموين كانت له بالمرصاد.

تحريات إدارة شرطة التموين أكدت أن صاحب المحل الكائن بمدينة السادس من أكتوبر بصدد طرح كميات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المدير المسؤول عن المحل وبلغ إجمالي المضبوطات 50 كجم بودرة مكملات غذائية و3 آلاف قرص مهربًا جمركيًا، وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.