شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: معدل إصابات كورونا ارتفع بإقليم شرق المتوسط 5% والوفيات بنسبة 4% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس كورونا ارتفع في إقليم شرق المتوسط خلال آخر ٥ أيام.

وقالت المنظمة إنه اعتبارا من من 27 سبتمبر، زادت حالات الإصابة بكوفيد- 19‬ في إقليم شرق المتوسط بنسبة 5٪، وزادت الوفيات في الإقليم بنسبة 4٪.

ووصلت حالات كورونا إلى 2 مليون و443 ألفًا و770 حالة إصابة في إقليم شرق المتوسط و62 ألفًا و723 حالة وفاة.