شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: معدل إصابات كورونا ارتفع بإقليم شرق المتوسط 5% والوفيات بنسبة 4% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس كورونا ارتفع في إقليم شرق المتوسط خلال آخر ٥ أيام.
وقالت المنظمة إنه اعتبارا من من 27 سبتمبر، زادت حالات الإصابة بكوفيد- 19 في إقليم شرق المتوسط بنسبة 5٪، وزادت الوفيات في الإقليم بنسبة 4٪.
ووصلت حالات كورونا إلى 2 مليون و443 ألفًا و770 حالة إصابة في إقليم شرق المتوسط و62 ألفًا و723 حالة وفاة.
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الوضع في مصر
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اصابات
103,198
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تعافي
96,494
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وفيات
5,930
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