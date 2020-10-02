شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع قطارات العالم.. المغرب ثالثًا والسعودية خامسًا.. ومصر مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع maglev المهتم بالقطارات التي تعتمد على الجر الحديث وفي مقدمتها المغناطيسي عن اسرع قطارات في العالم.

واشار الموقع انه يوجد 26دولة على مستوي العالم تقوم بتشغيل قطارات سريعة تعتمد. ولكن اقوي القطارات واسرعها يتواجد في 12 دولة.

واشار الموقع إلى مفاجأة عربية وهي ان قطار البراق المغربي يأتي ثالث اسرع قطار في العالم حيث سجل سرعه بلغت 320 كيلو متر / ساعه متساويا في الترتيب مع قطارات tgv الفرنسي وشنكانيسن الياباني وايروستار الانجليزي، وحل قطار الحرمين السعودي في الترتيب الخامس عالميا كاسرع قطار عالميا بسرعة متساويا مع قطارات اسبانيا وفرنسا.

وأوضح الموقع ان قطار شنغهاي / بكين المغناطيسي جاء كاسرع قطار في العالم بسرعة بلغت 431 كيلو متر / ساعه وبفارق كبير كل قطار الصين cr400fr ثانيا وبفارق كبير حيث بلغت سرعته 350 كيلو متر ساعه. وجاء قطار اليونان ضمن في المرتبة ال 12 كاسرع القطارات بسرعة 200 كيلو متر.

ووفقا لهذه الاحصائية فان مصر ستنضم إلى هذه المجموعة في حال تنفيذها القطار السريع «السخنة -العاصمة الإدارية- العلمين» حيث مخطط ان يسير بسرعة فعلية 200 كيلو متر / ساعه، في الوقت فان السرعة التصميمية 250 كيلو متر.

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