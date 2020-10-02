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شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان الشهداء ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتشد الآلاف من أبناء بورسعيد، مساء اليوم، في ميدان الشهداء ببورسعيد (ميدان المسلة)، للاحتفال بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر، وضم الحشد كل الفئات العمرية والاجتماعية، يرفعون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي ولافتات التأييد للقيادة السياسية.
وتزين ميدان الشهداء الذي شهد قيام الرئيس جمال عبدالناصر برفع علم مصر عام ١٩٥٦ إعلانًا لاندحار العدوان الثلاثي، بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية.
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