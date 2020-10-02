شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات مبادرة علاج الأمراض المزمنة بمنيا القمح ومشتول السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، بالإدارات الصحية بمنيا القمح، ومشتول السوق.

حيث تفقد وكيل الوزارة الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، للتأكد من إنتظام سير العمل، ووصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين، وتم التأكد من إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، وتسجيل جميع البيانات الخاصة بهم علي البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية، وأكد علي حسن المعاملة لجميع المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بمشتول السوق بتوفير فرق متحركة للمبادرة الرئاسية بقرية النقراشي التابعة لمركز مشتول السوق، وذلك استجابة لبعض المواطنين، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة علي أهالي القرية وخاصة كبار السن، وتم ذلك علي الفور.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية علي أداء العمل، وتقديم الخدمة الطبية لما يقارب ١.٥ مليون مواطن حتي الآن، بنسبة تغطية بلغت ٩٢% في خلال أسبوعين، منذ انطلاق الحملة السبت الماضي.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، والمتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.