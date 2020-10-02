شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية بفيروس كورونا ووضعه قيد العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الموقع الرسمي للطائفة الإنجيلية في مصر على «فيسبوك» إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة.
وذكر الموقع الرسمى أن التحاليل الطبية التي أجريت له اليوم أثبتت إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي.
وطلبت الطائفة الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر.
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