شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر طفل مشارك باحتفالات نصر أكتوبر يهتف: "تحيا مصر إحنا معاك يا سيسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظات مصر احتفالات كبيرة بمختلف الميادين الرئيسية بذكرى نصر السادس من أكتوبر، ورصد ”الخليج 365” فيديو لأصغر طفل مشارك باحتفالات نصر أكتوبر، وهو يحمل علم مصر ويهتف "تحيا مصر تحيا مصر، إحنا معاك يا سيسى".

كانت قد قدمت القوات الجوية، مساء اليوم الجمعة، عددا من العروض الجوية في سماء محافظة القاهرة، وتحديداً بمحيط النصب التذكارى "المنصة" بمدينة نصر، لمشاركة الشعب المصري احتفالاته بذكرى النصر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة المصرية.

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ويشارك في العروض طائرات القوات الجوية من مختلف الطرازات وتقدم العديد من التشكيلات والعروض الجوية على ارتفاعات منخفضة في سماء المدن الرئيسية.

واحتشد عدد كبير من المواطنين على منطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث توافد المواطنين من المحافظات على المنصة للمشاركة فى هذا الحفل الكبير.

وحرص عدد من المواطنين على دعم رفع الأعلام المصرية ولافتات تأييد للدولة المصرية والرئيس السيسى تأييدا له فى مسيرة الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية.