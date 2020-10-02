شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز تبرز احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة رويترز للأنباء، صورا من مسيرات احتفال المواطنين بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك دعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في العديد من ميادين محافظات الجمهورية.

وشهدت محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي.

وكان عدد من الأحزاب السياسية دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

Advertisements