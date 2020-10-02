شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بورسعيد يشهد حفل تخريج دفعة 2020 من كلية الهندسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم، طلاب دفعة 2020 بكلية الهندسة جامعة بورسعيد فرحتهم بتخرجهم في الاحتفال الذي اقيم بهذه المناسبة بالمركز الثقافي ببورسعيد.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم آيات من الذكر الحكيم فكلمة الخريجين القاها الخريج المهندس علاء الدمياطي والخريجة المهندسة اية ماهر، قدموا خلالها الشكر لرئيس الجامعة على حضوره حفلهم كما قدموا الشكر لاولياء الامور على جهدهم وعنايتهم خلال رحلة الدراسة حتى كللت بالنجاح

عقب ذلك تم عرض فيديو لأنشطة طلاب الدفعة، ثم عدد من الكلمات الاحتفال اعربوا فيها عن سعادتهم مشاركة الخريجين فرحتهم بالتخرج في هذه الاحتفالية الرائعة

وتحدث الدكتور حسن محمد حسن عميد كلية الهندسة حيا فيها رئيس الجامعة واولياء الامور والخريجين متمنيا لهم حياة طيبة مسلحين بالعلم والمعرفة

وفى كلمة الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب قدم فيها اشكر لرئيس الجامعة والحضور وموصيا أبنائه الخريجين بوضع هدف ونسعى لتحقيقه بالجهد والعمل متمنيا لهم حياة عملية موفقة

ثم القى الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس الجامعة كلمة اعرب فيها عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من أبنائه المتميزين خلقا وعلما ومهنئا الخريجين واولياء امورهم بتخرج ابنائهم وموصيهم بالاستمرار في التعلم وثقل المهارات بالتدريب لدخولهم سوق العمل والمشاركة في النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات لان الشباب امل الامة وساعدها الفتى ونحن على يقين في حبهم لوطنهم الذي اعطى لهم الكثير وينتظر منهم العمل لنحصد جميعا خير ما زرعنا

و قام الدكتور حسن محمد حسن عميد كلية الهندسة بإهداء درع الدفعة 2020 لرئيس الجامعة تقديرا له من الخريجين

وفي الختام قام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الهندسة بتكريم اوائل الدفعة والطلاب خريجي دفعة 2020 هندسة بورسعيد وسط فرحة الخريجين واولياء امورهم.