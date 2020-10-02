شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف شخص يشاركون فى احتفالات حرب أكتوبر بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك نحو 4 آلاف شخص في احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، في ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، من أنصار أحزاب ومرشحى «القائمة الوطنية.. من أجل مصر».

حمل المشاركون في أحتفال نصر أكتوبر العظيم، أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تم وضع لافتات مكتوب عليها «الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة»، و«لا للإرهاب نعم للتنمية».

شارك في الاحتفالات عدد من نواب الشورى من نواب قائمة «من أجل مصر» ومنهم المهندس سمير قاسم، «نائب قائمة من أجل مصر» وآخرين.

ردد المشاركون الذين أتوا من جميع أنحاء المحافظة الأغانى الوطنية مع مكبرات الصوت منها أغانى «قالوا إيه علينا» و«بشرة خيرة».

4 آلاف شخص يشاركون فى احتفالات أكتوبر بالبحيرة

4 آلاف شخص يشاركون فى احتفالات أكتوبر بالبحيرة

4 آلاف شخص يشاركون فى احتفالات أكتوبر بالبحيرة

4 آلاف شخص يشاركون فى احتفالات أكتوبر بالبحيرة