شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري ترفض 37 طعنًا من مرشحي الانتخابات في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت دائرة الطعون على الانتخابات بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برفض 37 طعنًا مقدمة من مرشحى مجلس النواب المستبعدين من كشوف المرشحين، أو طعون مقدمة من مرشح ضد آخر، وذلك على المقاعد الفردية والقائمة، فيما قضت المحكمة بقبول الطعن على إستبعاد 5 مرشحين آخرين تم إستبعادهم من لجنة فحص طلبات المرشحين .

حيث تم قبول الطعن المقدم من المرشحه جليلة عبدالرحمن، وقررت المحكمة إدراج اسمها في كشوف المرشحين بالدائرة السادسة «الدخيلة وبرج العرب والعامرية»فردي عن حزب الوفد.

فيما رفضت المحكمة إدراج الكاتب الصحفي معتز الشناوى، مرشح حزب العدل عن دائرة محرم بك ومينا البصل، بعد استبعاده من الكشوف، وقبول الطعن المقدم ضده من محمد جبريل المرشح المنافس له بذات الدائرة.

وكذلك رفض جميع الطعون المقدمة ضد محمود عسكر مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة الرمل، وقررت استمراره في سباق الانتخابات.

​كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة ضد النائب سعداوى راغب ضيف مرشح القائمه الوطنية.

وواصلت هيئة لجنة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، جلساتها خلال الساعات الماضية، للفصل في الطعون المقدمة من المستبعدين من خوض سباق الانتخابات ومرشحين آخرين يطعنون على قبول أوراق بعض المرشحين للانتخابات ذاتها.

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، على ان يتم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

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