شكرا لقرائتكم خبر عن حشود جماهيرية فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل الآلاف من المواطنيين بالإسماعيلية بذكرى احتفالات أكتوبر المجيدة. وشهدت حدائق الطريق الدائرى بمنطقة الغابة احتفالية فنية كبيرة على انغام الاغانى الوطنية شارك فيها فرق فنية تابعة لوزارة الشباب والرياضة وقصر ثقافة الإسماعيلية وردد المواطنون الاغانى الوطنية والنشيد الوطنى رافعين أعلام مصر وقامت عناصر الشرطة لتأمين الاحتفالية والتى شهدت مشاركة الآلاف من المواطنيين وأسرهم وبدأت الاحتفالات في الساعة الخامسة وتواصلت ليلا وسط اقبال جماهيرى كبير من مختلف انحاء المحافظة وانضم لها عدد من القيادات الشعبية والحزبية والسياسية وجموع من المرشحين بالبرلمان. الالاف يحتفلون بنصر اكتوبر بالاسماعيلية الالاف يحتفلون بنصر اكتوبر بالاسماعيلية حشود المواطنيين يحتفلون بنصر اكتوبر بالاسماعيلية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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