شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بأحياء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أعمال إدارة النظافة والشركة المتعاقدة باحياء المدينة.

أوضحت «رئيس المدينة» أن إدارة منظومة النظافة بالتعاون مع شركة النظافة المتعاقدة مع المدينة نظمت، حملة نظافة مكبرة بعدد من أحياء المدينة، تستهدف رفع مستوى الخدمة بالشوارع.

وشددت «المغربي» على أهمية التزام العمال بارتداء أدوات الوقاية أثناء العمل، مؤكدةً على أن الحملة مزودة بكامل المعدات اللازمة والعمالة، التي ستسهم بإزالة كميات كبيرة من المخلفات داخل الأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية والداخلية والأراضي الفضاء.

وأضافت «رئيس المدينة» أن منظومة النظافة تسعى جاهدة للحفاظ على جمال المدينة وأحيائها السكنية، من خلال أعمال النظافة الدورية التي تتم على مدار اليوم ومن خلال الحملات التي تقوم بها وفق جداول معدة مسبقاً.

لافتةً إلى إنه تم رفع المخلفات بمنطقه تقسيم الاهالى امتدادا لمنطقه الكيلو ٣ ومنطقة حي الهدى ومنطقة الأشغال ومنطقة البلد وعمارات ابوالنصر ومنطقة سوق الخضار، كما تم القيام بأعمال التجريد والكنس اسفل الارصفه واسفل الصناديق، مع التنويه بالقاء المخلفات داخل الصناديق المخصصة لذلك.

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