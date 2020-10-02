شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات واحتفالات بميدان أبوالحجاج للاحتفال بنصر أكتوبر بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حتشد المئات من اهالى الاقصر بميدان ابو الحجاج الاقصرى، للاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، حاملين الاعلام المصرية، ويهتفون ويرددون «تحيا مصر» على أنغام الموسيقى وتنظيم مسيرة حاشدة وطابور عرض لدعم الدولة المصرية بجانب حضور الاحتفالية التي نظمتها قصور الثقافة.

حيث دعت مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القوى السياسية، أعضائها للمشاركة في الاحتفالية بساحة ميدان ابو الحجاج الاقصرى، امام معبدالاقصر، والتى تضم عددا من الأحزاب السياسية، ومنها مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد والتجمع وعدد اخر من الأحزاب بجانب منظمات المجتمع المدنى.

وضمت الاحتفالية عددا من الفقرات، بدأت بتنظيم مسيرة للشباب يحملون إعلام مصر ويشكلون طابور عرض بجانب وقفة تاييد لدعم الدولة المصرية ضد الخونة والمأجورين أعداء الوطن، ودعم القيادة السياسية في حماية مقدرات الدولة، ودعت الأحزاب السياسية أعضائها للاشتراك في الاحتفالية ودعم الدولة. كما تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية التي قامت بأدائها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الاقصر، وفرقة الاَلات الشعبية والتراثية، والمزمار البلدى وشاعر الربابة وغيرها من الفقرات الفنية التي تشرف على تنظيمها ثقافة الاقصر.