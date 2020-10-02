شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبية الدولية للميني فوتبول بقطاع الصعيد وتسليم الشهادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، مساء اليوم الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول «مدربين – حكام – إداريين» بقطاع الصعيد والتي اقيمت بكلية التربية الرياضية بالمنيا .

شارك في حفل الختام وتسليم احمد سمير، رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول، ومدربين وأعضاء هيئة تدريب من كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، ومدربين مصريين وأجانب .

ولقد شهدت الدورة التدريبية حضور مشاركين من مختلف محافظات الصعيد، المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، وبحضور محاضرين دوليين ومصريين .

وكان «سمير» قد قام بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي والإتحاد العربي لحضور المحاضرين الدوليين إلى مصر لتخريج أول جيل حكام ومدربين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر معبرين عن سعادتهم بحضورهم إلى مصر .

وأعرب «رئيس الاتحاد» عن سعادته بأنه أصبح للاتحاد في كل محافظه من محافظات الصعيد مدربين وحكام وإداريين. مؤكدا من أهم أهدافنا في رياضة الميني فوتبول هو الكشف عن المواهب الشابة والبعد بشبابنا بعيدا عن الإرهاب والمخدرات والتطرف الديني. وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة .

Advertisements

ختام دورة الميني فوتبول

ختام دورة الميني فوتبول

ختام دورة الميني فوتبول