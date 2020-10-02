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شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين يحتفلون بكورنيش السويس بأعياد أكتوبر وتأييد السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة السويس مسيرة حاشدة لعشرات السيارات بكورنيش السويس الجديد فيما أخرج مستقليها اعلام مصر وصور الرئيس السيسي احتفالا بأعياد اكتوبر وتأييد السيسي.
وأطلق قائدي السيارات تليكسات تعبر عن الفرحه ودعم الرئيس فيما قام البعض بتشغيل اغاني وطنية عبر مكبرات صوت مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما يقوم من مشروعات ناجحه أوصلت مصر إلى بر الأمان.
واحتشد مئات المواطنين أمام سينما رينيسانس بمقدمة كورنيش السويس ضمن احتفالية تأيد من القوي الشعبية وبعض الاحزاب بينهم حزب مستقبل وطن الذين أخذوا يرددوا اغاني وطنية أبرزها «فرحان يا بلادي وبقول لأولادي دي بلادنا مصر» ورفع المشاركون في الاحتفالية الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي مرددين «تحيا مصر»وسط فرحه عارمة.
فيما قام عدد من المواطنبن بالرقص على أنغام الدي جي والسمسمية على الكورنيش وردد المواطنين هتافات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المنصة التي تم إعدادها للاحتفال وتشغيل العديد من الاغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت.
في سياق متصل تابع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس غرف العمليات في المحافظةعلي مدار الساعة مطالبا القيادات التنفيذية بتوفير الأجواء الهادئة لراحة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية .
قال المحاسب احمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ ان تواجد الآلاف من المواطنين من شعب السويس لتوصيل رسالة تؤكد على دعمنا للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وأضاف خشانة في تصريحات صحفية له اليوم، ان إنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولية المسئولية هي السبب وراء نزول المواطنين اليوم لدعمه
شارك في الاحتفالية الدكتور سيد عبده عضو مجلس الشيوخ وعدد من الشخصيات العامة واعضاء الاحزاب والجمعيات المختلفة في السويس.
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