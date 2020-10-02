شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتشدون بمدينة شبين الكوم للاحتفال بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توافد الالاف من اهالى محافظة المنوفية على شارع الأستاد بمدينة شبين الكوم وذلك لإحياء احتفالات انتصارات أكتوبر والتعبير عن دعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة الأحزاب السياسية حيث تم وضع كردون حول شارع الأستاد ووضع الأنوار، ولافتات دعم للرءيس السيسى وحب للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الغالى مصر من القوات المسلحة والشرطة. وعلى انغام الاغانى الوطنية عبر الاهالى عن حبهم ودعمهم للوطن حاملين اعلام مصر كما تم وضع سيارة إسعاف وسيارة الحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة المرور والسيارات لمنع إعاقة حركة السير وتنظيم دخول المواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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