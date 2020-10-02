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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنيا: حرصنا على المشاركة في احتفالات ذكرى أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حرصنا على المشاركة في احتفالات ذكري انتصارات اكتوبر المجيد. وتأييد مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيره التقدم والبناء والتعمير وحماية البلاد من الإرهاب.
وأضاف «عزب» اشرف على المشاركة في الاحتفالية محمد ابو العيون، مدير إدارة المنيا، بحضور فرق موسيقية وغيرها مرددين الجميع ،تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، حفظ الله مصر والمصريين، حفظ الله مصر شعبا وجيشا وقائدا، وكل عام وقواتنا المسلحة بخير وأمان.
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