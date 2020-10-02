شكرا لقرائتكم خبر عن «معازيم فرح عزبة الفار».. 237 مصابًا الحصيلة النهائية للمصابين بـ«زفاف البحيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى المحمودية المركزى، في محافظة البحيرة، ليلة عصيبة، من مساء يوم الخميس حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة، بعد استقبال المستشفى 237 شخصًا من المعازيم، أصيبوا بنزلة معوية وأعراض تسمم غذائى، تنيجة تناول طعام في أحد الأفراح في عزبة الفار، وذلك على مدار يومى الخميس والجمعة، ومن بين المصابين أُسر كاملة وعشرات الأطفال.

واستقبل مستشفى المحمودية المركزى يوم الخميس 134 شخصًا من المصابين بنزلة معوية نتيجة تناول الطعام في حفل الزفاف، كما استقبلت المستشفى 114 حالة صباح يوم الجمعة بينهم 103 حالة جديدة و11 حالة من الحالات التى سبق وحضرت إلى المستشفى يوم الخميس، بعد أن عاودتها الآلام، ليصل إجمالى الحالات المصابة بعد تلقى الاسعافات اللازمة إلى 237 حالة، خرجوا جميعًا ماعدا خمس حالات ظلوا تحت الملاحظة حتى ظهر اليوم.

وأوضح مصدر طبى بمديرية الصحة بالبحيرة إنه تم التعامل مع جميع الحالات المصابة وتقديم كافة الاسعافات الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن من بين الحالات التى استقبلها المستشفى عشرات الأشخاص الذين لم تظهرة عليهم أي أعراض مرضية، ولكنهم جاءوا للمستشفى نتيجة الإيحاء والخوف من المرض، وغادر الجميع المستشفى ولم يتبق فقط سوى حالة وحيدة لطفل، وأن إدارة المستشفى برئاسة الدكتور أشرف القلفاط مدير المستشفى والطاقم الطبى المعاون أداروا الأمر بحرفية عالية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية بوصول عشرات الأشخاص إلى مستشفى المحمودية المركزى نتيجة تناول طعام في حفل زفاف بعزبة الفار التابعة لدائرة المركز، وجميع المصابين من عزبة الفار التابعة لمركز المحمودية.